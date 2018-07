La femme d'Andreas Granqvist a donné naissance à une petite Mika

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs jours d'attente, l'accouchement étant initialement prévu le jour du huitième de finale entre la Suède et la Suisse mardi (1-0), la famille de l'international suédois Andreas Granqvist a accueilli un nouveau membre dans la nuit de jeudi à vendredi. La femme du footballeur, Sofie, a en effet donné naissance en Suède à une petite fille prénommée Mika.

Toujours en lice avec la sélection scandinave pour les quarts de finale du Mondial, face à l'Angleterre samedi, Andreas Granqvist était resté en Russie et n'a pas pu assister à l'accouchement, contrairement à l'Anglais Fabian Delph, qui s'était lui absenté pour des raisons similaires et avait manqué le huitième de finale des Three Lions face à la Colombie mardi (1-1; 4-3 t.a.b.).





A quelques minutes d'intervalle, Sofie et Andreas ont annoncé l'heureux événement. "Et elle est arrivée et a rendu notre vie pleine, bébé Mika" a ainsi écrit la jeune maman alors que le défenseur de 33 ans a ajouté : "Tellement heureux et fier de ma femme. Les deux sont en bonne santé et vont bien."

<br>

En Suède, la naissance imminente de l'enfant avait été particulièrement suivie, un supporter des Blagult ayant notamment lancé une cagnotte pour offrir un cadeau aux parents.