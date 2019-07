Suède : Kosovare Asllani va mieux

Sortie sur civière lors de la demi-finale opposant la Suède aux Pays-Bas, la milieu de terrain Kosovare Asllani va mieux.

La Suède a bien failli tout perdre mercredi soir. Battue et éliminée par les Pays-Bas en demi-finale du Mondial au bout du suspense (0-1, a.p), Kosovare Asllani a créé quelques sueurs froides aux supporters scandinaves. Fortement touchée après un contact à la tête avec la Néerlandaise Dominique Bloodworth, la joueuse du Linköpings FC était sortie sur civière. Finalement plus de peur que de mal. La milieu de terrain suédoise a quitté l’hôpital après un scanner et un IRM. «Le diagnostic préliminaire ne montre pas de signe de blessure grave», a assuré un porte-parole de la fédération. La Suède jouera le match de la troisième place samedi contre l’Angleterre.