Sa femme sur le point d'accoucher, le capitaine suédois Granqvist pourrait rater le match contre la Suisse

On ne sait pas comment le prendront les Suédois mais c'est sans doute la meilleure excuse pour "rater" un match de Coupe du Monde. Le capitaine suédois Andreas Granqvist est incertain pour le huitième de finale du Mondial qui se déroulera mardi 3 juillet, face à la Suisse : sa femme est sur le point d'accoucher en Suède, a-t-il indiqué. Pour l'heure, il n'y a rien de nouveau et pas de quoi s'inquiéter. "On va devoir attendre et voir ce qui se passe", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il est concentré sur son match, malgré tout

S'il est incertain, il a tout de même tenu à rassurer les journalistes et les supporters. "Je suis complètement concentré sur mon match et ma femme est très forte", a ajouté le joueur âgé de 33 ans. C'est assez incongru mais le terme de la femme d'Andrea Granqvist est prévu ce mardi, jour de huitième de finale de Coupe du Monde face à la Suisse. Si d'aventure, il devait se rendre en Suède pour l'accouchement de sa femme, que ferait le sélectionneur Janne Andersson ? Le meilleur buteur de l'équipe suédoise au Mondial (2 buts). "Peut-on avoir la naissance avant de commencer à gérer ça ?" a-t-il plaisanté.





