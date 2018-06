Suisse-Costa Rica (2-2) : le match en un coup d’œil

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Le match en accéléré

Drôle de match entre la Suisse et le Costa Rica ce mercredi au stade Nijni-Novgorod. Face à des Costaricains déjà éliminés mais plus fringants, les Suisses sont parvenus à ouvrir le score grâce à Dzemaili dès la 31e minute de jeu. Auteure d'une prestation indigente, la Nati est rejointe au score dès la 56e minute et un coup de tête rageur de Waston, qui ouvre le compteur de buts des Ticos dans ce Mondial. Les hommes de Vladimir Petkovic prennent même l'avantage avec Drmic (88e). Tenace, le Costa Rica égalise sur un but contre son camp du gardien Sommer, consécutif à sur un penalty de Ruiz, dans le temps additionnel (93e). Toutefois suffisant pour s'assurer un avenir dans cette compétition et défier la Suède le 3 juillet.

Le boss du match

Il a été l'une des rares satisfactions suisses de la soirée. Auteur de l'ouverture du score contre le Costa Rica, Dzemaili a aussi été au four et au moulin dans cette partie, n'hésitant pas à organiser les offensives des siens. C'est pourquoi il a été élu homme du match par les internautes de la Fifa.

>> Le tableau des huitièmes

>> Le classement des buteurs

La stat qui tue

Une éternité sur le plan footballistique. Le Costa Rica n'avait plus inscrit un but depuis 424 minutes et une rencontre survenue le 29 juin 2014 face à la Grèce. Autant dire que la réalisation de Waston a dû susciter le soulagement du peuple costaricain...