[Téléfoot 16/06] - Diacre : "Gauvin ne doit pas se reposer sur ses lauriers"

COUPE DU MONDE 2019 - Invitée de Téléfoot, dimanche, Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France, est revenue sur le début de compétition de son attaquante, Valérie Gauvin.

Sur la réaction d’orgueil de Valérie Gauvin face à la Norvège

"Oui, on sait que c'est toujours important pour une attaquante de marquer des buts."



"Voilà, même si je vous le reconfirme, c'était bien un choix tactique."

"Maintenant, effectivement, elle a fait quelques erreurs. Mais rien n'à voir avec une sanction possible, on n'en est plus là aujourd'hui."

Sur ses attentes par rapport à Gauvin

"Et comme notre groupe vit bien, il n'y a plus besoin de sanctions aujourd'hui."



"Voilà on travaille avec un groupe, c'est moi qui ait choisi les 23. Je sais pourquoi je les ai choisies."

"Effectivement, Valérie Gauvin a beaucoup de qualités, beaucoup beaucoup beaucoup de qualités qui peuvent servir vraiment cette équipe de France."

"Maintenant, il ne faut surtout pas qu'elle se repose sur ses lauriers, mais ça je crois qu'elle l'a bien compris aujourd'hui."