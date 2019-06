[Téléfoot 16/06] - Diacre : "Le match référence, j’espère que ce sera le plus tard possible"

Invitée de Téléfoot, dimanche, Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France, est revenue sur le début de compétition des Bleues et les axes de progression de son équipe.

Si le Mondial se passe selon ses espérances

"On est en ordre de marche, mes espérances elles sont un petit peu plus lointaines."

"Ecoutez, pour le moment, effectivement, vous venez de le dire : deux matches, deux victoires."

"Il nous reste un troisième match et une troisième victoire, en tous c’est l’objectif qu’on s’est fixé."

Sur les axes de progression de l’équipe de France

"La France peut progresser dans plein de domaines. Quand on regarde notre dernier match, on ne peut pas dire que c’était un match référence."



"Je pense que sur l’aspect tactique, on peut largement mieux faire et notamment sur l’aspect défensif où a été un petit peu trop laxistes sur les consignes collectives."



"Maintenant, malgré ça, on a quand même dominé cette équipe de Norvège qui est très bonne nation de football. Donc, on doit encore s’améliorer."



"Voilà, ce qui est bien aussi c’est que les matches de poule, ça nous sert aussi à ça. Le match référence, j’espère que ce sera pour plus tard et le plus tard possible."