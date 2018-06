Thiago Silva raconte sa brouille avec Neymar : "Il m'a insulté"

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Pendant le match entre le Brésil et le Costa Rica vendredi (2-0), Neymar s'en est pris ouvertement à Thiago Silva à la suite d'un fait de jeu. Le capitaine de la Seleção n'a visiblement pas apprécié les remontrances de son coéquipier.

Le Brésil est sous tension. À l'aube du dernier match de poule, la Seleção pointe en tête du Groupe E, à la faveur du succès de la Suisse au détriment des Serbes (2-1), combiné à sa victoire étriquée sur le Costa Rica (2-0). Les Auriverdes, tenus en échec par de valeureux Costariciens pendant plus de 90 minutes, ont fait la différence grâce à deux buts dans le temps additionnel. Mais à l'image d'un Neymar agacé et agaçant, les Sud-Américains étaient sur les nerfs ce vendredi 22 juin à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, à en croire les mots de Thiago Silva après la rencontre, la sérénité n'était pas au rendez-vous sur la pelouse du Krestrovski Stadium.

Interrogé par Globo Esporte, le capitaine de la Seleção a révélé une brouille avec son partenaire en sélection et en club. Alors que Neymar venait de se voir refuser un penalty parla VAR (79e), le défenseur brésilien a rendu le ballon aux Ticos. Mécontent, l'attaquant s'est vivement emporté contre son coéquipier. "Je le considère comme un petit frère, je cherche à l'aider, à lui donner des conseils. Aujourd'hui, j'ai été très triste de son comportement", a-t-il raconté. "Au moment où j'ai rendu le ballon, il m'a insulté. Mais je crois que j'ai eu raison, parce qu'ils perdaient beaucoup de temps. J'ai rendu le ballon parce que ce n'était pas ce ballon qui allait nous faire gagner. Je me sens tranquille par rapport à ce que j'ai fait et j'ai été très triste de son comportement envers moi."