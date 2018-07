Thibaut Courtois : "On a perdu contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après la défaite face aux Bleus mardi à Saint-Pétersbourg (1-0), le gardien des Diables rouges ne digérait pas l'élimination. Et encore moins la manière avec laquelle la France s'est qualifiée pour la finale.

Thibaut Courtois a la défaite amère. Le gardien des Diables rouges, qui ne s'est incliné qu'une fois après avoir réalisé plusieurs parades de grande classe, est revenu sur l'élimination et sur la manière avec laquelle, selon lui, les Bleus se sont qualifiés : "La France n’a fait que défendre et jouer en contre-attaque. C’est leur droit, évidemment. J’ai fait quelques arrêts mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Ils ont joué à 11 derrière, a déclaré le portier cité par L'Avenir. On n’a perdu contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous. Chacun joue avec ses qualités. Mais c’est dommage pour le football que la Belgique ne gagne pas aujourd’hui". Les Français apprécieront, les Belges, eux, tenteront de se consoler en jouant la petite finale, samedi face au perdant de Croatie-Angleterre.