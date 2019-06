Thiney : "Mon évolution avec les Bleues dépend aussi des entraîneurs"

COUPE DU MONDE 2019 – Passée en conférence de presse, vendredi dernier, Gaëtane Thiney est revenu sur son rôle au sein de l’attaque de l’équipe de France. Un rôle qui a évolué avec les époques.

Sur l'évolution de son rôle en équipe de France

"Sur mon évolution. Et bien ça dépend des choix tactiques et des coaches. Selon les coaches, on a joué de façons différentes."



"Avec Bruno Bini je jouais à gauche et je rentrais intérieur en deuxième 10."

"Avec Philippe Bergeroo, je jouais attaquante dans un 4-4-2 avec deux attaquantes plus à plat."

"Là je suis dans un rôle où je maintiens un peu plus l’équilibre de l’équipe."

"C'est un rôle qui est différent et qui peut évoluer aussi parce que notre équipe elle va progresser pendant la compétition."

"J’essaye de faire le lien entre les lignes, entre l’axe et les côtés. Et voilà, mon évolution, elle est dépendante aussi des coaches."

Sur son rôle actuel avec l'équipe de France

"Dans l’approche qu’on a des matches, mon rôle est d’abord de permettre à l’équipe d’être en place sur le plan défensif."



"On a un grand grand rôle à jouer avec Kadi (Diani, ndlr) et Valérie dans l’animation défensive où on doit empêcher la relance."

"Je dépense beaucoup d’énergie dans ce domaine."

"Et pour ce qui est de l’animation offensive, l’objectif c’est d’essayer de me trouver entre les lignes."

Sur son travail dans le 4-2-3-1 de Corinne Diacre

"Après, selon les adversaires, on a eu un jeu qui est allé beaucoup sur les côtés."

"Mais j’ai envie de dire, ça c’est aussi les clés qu’on trouve par rapport aux adversaires qui nous sont proposés."

"Donc, en ça, je dépense beaucoup d’énergie et ce que je veux c’est que l’équipe gagne."

"Et c’est le cas. Donc on va continuer en ce sens et monter en puissance."