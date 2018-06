Thuram, Henry, Deschamps ... Qui Lloris rejoint-il dans le club des centenaires ?

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Ce jeudi, à l'occasion du match opposant la France au Pérou pour le compte de la deuxième du groupe C, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris va franchir le cap des 100 sélections. L'ancien Lyonnais a commencé son aventure tricolore le 19 novembre 2008, lors d'un match amical face à l'Uruguay au Stade de France (0-0). Pour le portier de Tottenham, franchir cette barre symbolique est "une grande fierté personnelle". "Je reste le même avec la même passion et plus d'expérience. C'est difficile de rester dans la durée. J'en suis très fier. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et en dehors, pour accompagner la jeune génération et faire preuve de leadership" a-t-il déclaré.

Avant lui, six joueurs ont dépassé la barre des 100 sélections. A commencer par son sélectionneur, Didier Deschamps. Le capitaine de la mythique équipe de France championne du monde en 1998 a disputé 103 rencontres sous le maillot frappé du coq, se classant sixième de ce club très fermé. Devant lui, son compère du milieu de terrain Patrick Vieira, récemment nommé entraîneur de l'OGC Nice, compte 107 sélections, à une longueur du héros des Français Zinédine Zidane (108). A la troisième place du podium des joueurs les plus capés en Bleu, Marcel Desailly. L'ancien roc de Chelsea, de l'AC Milan et de Marseille a officié en charnière centrale de 1993 à 2004 et cumule 116 sélections.

Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Thierry a disputé 123 rencontres avec l'équipe de France, pour 51 buts inscrits. Loin devant, au premier rang du classement, Lilian Thuram fait figure d'intouchable avec 142 sélections en Bleu. Dans ce panthéon tricolore, seuls deux joueurs ont atteint les 100 sélections plus tôt qu'Hugo Lloris : Thierry Henry et Patrick Vieira, qui étaient âgés de 30 ans, contre 31 ans et 5 mois pour le dernier rempart formé à Nice.

Les centenaires de l'équipe de France :

1. Lilian Thuram - 142 sélections

2. Thierry Henry - 123 sélections

3. Marcel Desailly - 116 sélections

4. Zinédine Zidane - 108 sélections

5. Patrick Vieira - 107 sélections

6. Didier Deschamps - 103 sélections

7. Hugo Lloris - 100 sélections