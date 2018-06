Toni Kroos, soulagé après Allemagne-Suède : "Nous avons vraiment mérité cette victoire"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Jusqu’à la dernière minute, les Suédois ont cru pouvoir tenir. Tout avait si bien commencé pour eux. Malgré une domination allemande, ils avaient ouvert le score à la 32e minute. Mais la Mannschaft était malgré tout parvenue à égaliser à la 54e. Dès lors, les Jaunes et Bleus ont tout fait pour contenir les nombreuses offensives allemandes. Avec un certain succès… jusque dans les ultimes instants du match. Sur un coup franc concédé à la 94e minute après une faute de Jimmy Durmaz, Toni Kroos crucifie finalement Olsen sur coup franc.

Les Allemands arrachent ainsi une précieuse victoire (2-1) qui leur permet de pouvoir encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Même s’il se sait coupable sur le but suédois, le héros du soir estime que ce résultat est amplement mérité. "Bien sûr, le premier but est de ma faute. Quand vous faites 400 passes par match, il peut y en avoir une ou deux qui ne vont pas là où elles doivent aller. Globalement, je répète que l'on a vraiment bien joué à certains moments mais on n'a pas bien saisi nos chances", a déclaré Toni Kroos. "A voir comment nous nous sommes battus, nous avons vraiment mérité cette victoire. Maintenant il va falloir se reposer, récupérer, il nous faut encore battre la Corée du Sud et être convaincants", a-t-il ajouté sur la télévision allemande.

>> Notre résumé du match

>> L'Allemagne n'est pas tirée d'affaire

Joachim Löw : "C'était un thriller"

Une chose est sûre, il ne sera pas contredit pas son sélectionneur, Joachim Löw. "Cette victoire est arrivée heureusement dans le temps additionnel alors que nous étions en infériorité numérique. Nous l'avons méritée, car nous avons toujours cru en nous, nous sommes restés dans le coup. Nous avons montré du caractère. En fait, la Suède n'a eu que deux occasions".

En plus du succès, il a également apprécié la manière, malgré une fin de match particulièrement stressante. "J'ai apprécié le fait qu'on ne perde pas nos nerfs et qu'on ne panique pas après avoir encaissé le but. Nous avons gardé la tête froide et nous avons tenté de passer plus rapidement et de les faire courir pour les fatiguer et créer des espaces. En seconde période, notre pression est allée crescendo mais nous n'avons pas marqué sur plusieurs occasions nettes. J'ai tout de même apprécié l'état d'esprit de l'équipe, nous n'avons jamais perdu espoir. C'était un thriller, plein d'émotion, des montagnes russes jusqu'au coup de sifflet final".