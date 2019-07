Touchée aux ischio, Rapinoe espère être de retour pour la finale

COUPE DU MONDE 2019 - Touchée aux ischio-jambiers, et absente de la demi-finale face à l'Angleterre, Megan Rapinoe espère être rétablie pour la grande finale prévue dimanche (17h00).

Rapinoe blessée et lancée dans un sprint pour arriver en finale

Megan Rapinoe a débuté son contre-la-montre pour la finale. Absente de la demi remportée par Team USA face à l'Angleterre (1-2), mardi soir à Lyon, la capitaine de la sélection des Etats-Unis a annoncé être blessée aux ischio-jambiers après la rencontre.

"C'est arrivé pendant la seconde période du match contre la France Je n'étais pas prête aujourd'hui. Le match est arrivé trop tôt, mais je me sens mieux et j'espère être là pour la finale", a expliqué la joueuse de 33 ans. Avant de prendre la chose avec recul et humour. "Peut-être qu'elles n'ont pas besoin de moi pour la finale ! Je vais peut-être rentrer directement aux Etats-Unis !", a-t-elle ajouté.

"Chaque entraîneur souhaite cacher son jeu"

Interrogée sur l'absence de sa joueuse pour ce match crucial face aux Anglaises, Jill Ellis, la sélectionneure américaine, a déploré la mise au banc forcée de sa capitaine, avant de mettre en avant la qualité de son groupe de 23.

"Megan Rapinoe était indisponible car elle était légèrement blessée à une cuisse", a expliqué la technicienne. "Nous avons un banc suffisant pour la remplacer. Christen Press a notamment livré un match incroyable. Nous savions qu'elle était prête."

Ellis a ensuite souligné qu'elle ne souhaitait pas trop se pencher sur ce problème. Moins on en dit, mieux on se porte comme dit le dicton. "Nous ne voulions pas trop parler de cette blessure, nous avons dit le strict nécessaire. Chaque entraîneur souhaite cacher son jeu. Toutefois, elle n'était toutefois pas dans le onze de départ. Ce n'était donc pas vraiment un gros secret."

Alexandre Coiquil