Toutes ces coïncidences qui nous laissent penser que l'équipe de France peut être Championne du monde

Il y a vingt ans, en 1998, la France était en veille de finale de Coupe du monde, elle s'apprêtait à affronter le Brésil, chez elle. Au cours de cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses qui se sont reproduites vingt ans plus tard. Voici ce qui nous fait espérer que tout est possible !

Ceux qui ont vécu la Coupe du monde en France en 1998 se souviennent parfaitement de ce qu'ils faisaient ce soir-là, où ils étaient, avec qui... Vingt ans plus tard, l'équipe de France est sur le point de rééditer l'exploit mais surtout, certains événements qui se sont produits cette année-là, se sont également passés cette année. Ce qui donne lieu à une théorie un peu folle (mais pas tant que ça, soyons optimistes). Basée sur l'expression "la loi des séries", elle donnerait la France, gagnante de la Coupe du Monde. On prend la machine à remonter le temps ? Allez, c'est parti.

Que de coïncidences ...

En 1998, une équipe espagnole a remporté la Ligue des Champions. Cette équipe, c'était le Real Madrid qui s'est imposé face à la Juventus de Turin avec Christian Karembeu, côté français. Cette année, rebelote. C'est à nouveau le Real Madrid qui s'est imposée avec notamment Raphaël Varane. Un mois plus tard, la Coupe du monde démarre en France et là, elle se retrouve dans le groupe c... comme cette année. Durant la compétition, histoire de pousser un peu plus loin le raisonnement, la Croatie accédait au carré final pour la première fois de son histoire (avant que Lilian Thuram ne vienne briser le rêve des Vatreni). Vingt ans après, les revoilà en demie... S'imposeront-ils face à l'Angleterre ? Réponse dans quelques heures.

Au rayon musique, en 1998, c'est l'Israël qui a remporté le concours Eurovision avec la chanson de Dana International. Devinez qui l'a remporté deux décennies plus tard ? Netta, la candidate... d'Israël. Allez, pour une fois, la loi des séries pourrait être positive !