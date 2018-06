Trois choses à savoir sur Román Torres, le héros du Panama

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A 32 ans, le défenseur du Panama a un parcours plus qu'atypique. Physique de rugbyman et showman, il est assurément l'un des joueurs à suivre lors de ce Mondial en Russie.

Il a fait une arrivée triomphante aux Etats-Unis

Après un début de carrière en Colombie, Román Torres signe au Seattle Sounders FC au mois d’août 2015. L’année suivante, il permet à son équipe de remporter le titre de champion pour la première fois de son histoire, après la séance de tirs au but contre le Toronto FC.

Il a qualifié à lui tout seul son équipe pour le Mondial

Décidément, le Panaméen aime jouer les héros. Au mois d’octobre 2017, le Panama affronte le Costa Rica pour son dernier match de qualification pour la Coupe du monde. Il doit gagner s’il veut aller en Russie. Mais à la 87e minute, les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. C’est alors que le défenseur Román Torres s'improvise attaquant et marque, à la 88e, offrant la qualification à son pays, la première de son histoire.

Il est le joueur le plus "lourd" de cette Coupe du monde

Avec ses 99 kilos (pour 1,88 mètre), Roman Torres est le joueur le plus "lourd" de tous les participants à la Coupe du monde. Il pèse 22 kilos de plus que la moyenne des joueurs (77,1 kilos), et 40 de plus que le Marocain Mbark Boussoufa, le Japonais Takashi Inui et le Mexicain Javier Aquino, joueurs les plus "légers" avec 59 kilos. Mais Román Torres assume parfaitement son poids. A un journaliste russe qui lui faisait remarquer qu’il était le "plus gros" du tournoi, il a répondu en soulevant son tee-shirt et dévoilant ses abdos sculpturaux (voir la photo ci-dessus).

