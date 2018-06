Tunisie-Angleterre (1-2) : d'un doublé, Kane délivre les Three Lions

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Il ne faut jamais laisser d'espace à Harry Kane. La Tunisie l'a appris à ses dépens. Déjà buteur à la 11e minute, après avoir suivi un ballon merveilleusement repoussé par Mouez Hassen, le capitaine des Three Lions s'est mué en renard des surfaces. Très discret dans le jeu, il a permis aux sujets de sa Majesté de se détacher dans le temps additionnel. Sur un corner joué à droite, Maguire a dévié de la tête pour Kane au second poteau. L'attaquant de Tottenham, libre de tout marquage, a prolongé de la tête dans le but (90e+1). À la faveur de ce résultat, l'Angleterre rejoint la Belgique en tête du Groupe G. Une entrée en matière réussie pour une équipe qui n'a plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 2006.

Attendu au tournant, Harry Kane est devenu le premier joueur à marquer face à deux gardiens différents lors d'un même match de Coupe du monde depuis Diego Forlan, contre l'Afrique du Sud en 2010.