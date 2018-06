Tunisie - Angleterre (1-2) : Harry Kane, un doublé et un leadership assumé

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Un doublé d'Harry Kane a sorti in extremis l'Angleterre du piège face à la Tunisie (2-1), lundi 18 juin, pour l'entrée en lice des Three Lions dans le Mondial russe. L'attaquant de Tottenham, patron assumé, a endossé son costume de super-héros.

L'Angleterre peut dire "thank you" à Harry Kane. Pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde, les Three Lions sont venus à bout de la Tunisie (2-1), ce lundi 18 juin au milieu des moustiquesde la Volgograd Arena. Attendue au tournant après la victoire de la Belgique face au Panama (3-0), dans l'autre rencontre du Groupe G, l'équipe de Gareth Southgate, laborieuse et sans imagination en attaque, s'est sortie d'un bien mauvais pas grâce à son capitaine. Absent du Mondial au Brésil en 2014 et muet lors du dernier Euro disputé en France, il a débloqué son compteur en compétitions internationales. Dès la 11e minute, l'attaquant de Tottenham s'est illustré avec un premier but opportuniste en reprenant, à bout portant, un ballon merveilleusement repoussé par Mouez Hassen, blessé et sorti en pleurs au quart d'heure de jeu. En bon renard des surfaces, il a ensuite délivré son équipe avec un but de la tête dans le temps additionnel (90e+1). Une grande première réussie pour "Hurry Kane", qui affirmait "être sous pression" depuis le triplé de Cristiano Ronaldo lors du savoureux Portugal-Espagne (3-3).



>>> Le film du match Tunisie-Angleterre (1-2)



"Félicitations à tous les joueurs car entrer dans une Coupe du monde, ce n'est pas facile. C'était un match très disputé. On a très bien joué en première mi-temps", s'est réjoui "Captain Kane", le plus jeune de l'histoire de la sélection en Coupe du monde, sur beIN SPORTS. "On a joué de manière brillante, on était à l'aise sur le terrain donc c'est très bien pour un premier match." Une façon pour l'homme aux 15 buts en 25 sélections de mettre en avant le collectif et de ne pas prendre toute la lumière pour lui.

"Captain Kane", la machine à buts

Premier Anglais à réaliser un doublé en Coupe du monde depuis Gary Lineker en 1990, l'attaquant de Tottenham porte en Russie tous les espoirs des Three Lions, souvent catastrophiques dans les grands rendez-vous. Impérial en club avec 41 buts en 48 matches toutes compétitions confondues, "Captain Kane" a réalisé sa meilleure saison avec les Spurs en terminant deuxième meilleur buteur de Premier League, à deux unités de Mohamed Salah (32 buts). Un exercice dans la droite lignée de son année 2017, lors de laquelle le Londonien - prolongé depuis par Tottenham jusqu'en 2024 - avait marqué plus (56 buts) que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Derrière ces chiffres hallucinants, une inconnue demeurait toutefois : sa capacité à exister dans les grands tournois. Il l'a balayée en deux corners.