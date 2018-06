Avec deux gardiens blessés, la Tunisie demande à la Fifa si elle peut faire appel à un 4e portier

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

D’ores et déjà éliminée, la Tunisie a demandé une dérogation à la Fifa afin de pouvoir appel à un 4e gardien de but en raison des forfaits de 2 de ses 3 gardiens pour son dernier match, jeudi 28 juin, face au Panama.

La Tunisie, qui doit affronter le Panama, ce jeudi dans un match sans enjeu pour le groupe G, ne dispose plus que d’un seul gardien valide. Son portier titulaire, Mouez Hassen, s’est luxé une épaule lors de Tunisie-Angleterre (défaite 2-1) le 18 juin. Son gardien remplaçant, Farouk Ben Mustapha, est également forfait en raison d’une "blessure légère au genou" contractée à l'entraînement.

Selon le médecin de l'équipe tunisienne, il a besoin de "sept à dix jours de repos". La Tunisie ne dispose donc plus qu'Aymen Mathlouthi, le gardien de but historique de la sélection. Elle a donc déposé une requête exceptionnelle auprès de la Fifa afin d’avoir le droit d’intégrer à son effectif un nouveau gardien. Dans l’attente de cette dérogation, elle a déjà fait appel au gardien de l'Espérance de Tunis, Moez Ben Cherifia, qui avait suivi la préparation avec le groupe. Il devrait arriver en Russe ce mercredi soir.

>> Les excuses du sélectionneur tunisien

La fédé tunisienne pointée du doigt

Après une série de blessures musculaires durant le match contre la Belgique samedi (défaite 5-2), le public tunisien est très critique sur la préparation physique de sa sélection, menée en plein ramadan. Dylan Bronn et Syam Ben Youssef sont tous deux sortis sur civière, samedi 23 juin, et sont indisponibles pour le match face au Panama, auquel les Aigles de Carthage disputeront la troisième place d'un groupe dans lequel ces deux équipes ont été largement dominées.

De son côté, la Fédération tunisienne nie tout problème de préparation et indique qu'il "s'agit d'un problème de ligaments et d'une contusion". Dans le groupe G, après avoir remporté ses deux matches, l'Angleterre et la Belgique sont déjà assurées de filer en huitièmes de finale du Mondial. La Tunisie et le Panama sont d’ores et déjà éliminés.