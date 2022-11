Tunisie - France : Steve Mandanda devient le plus vieux joueur de l'histoire des Bleus

COUPE DU MONDE 2022 - Steve Mandanda est éternel. Le portier est devenu face à la Tunisie le joueur le plus âgé à évoluer avec l'équipe de France à 37 ans et 247 jours.

Encore un record pour les Bleus dans cette Coupe du monde. Titularisé dans la cage des Bleus à la place d'Hugo Lloris pour défier la Tunisie, Steve Mandanda est officiellement devenu le joueur le plus âgé à disputer une rencontre officielle avec l'équipe de France.

Un record vieux de 22 ans

A 37 ans et 247 jours, Mandanda détrône un autre illustre gardien : Bernard Lama. Le champion du monde 1998 détenait ce record - 37 ans et 148 jours - depuis septembre 2000 et un amical face à l'Angleterre.

Logiquement, il devient également le plus vieux joueur à évoluer dans une rencontre de Coupe du monde pour les Bleus.