Un alphabet composé juste avec les chutes de Neymar

TF1

Donne-moi un A, donne-moi un B, donne-moi un C... Et on peut continuer comme ça jusqu'à Z. Luciano Jacob, un directeur artistique brésilien, a créé une typographie à base des simagrées de Neymar durant cette Coupe du monde. Le crack auriverde a passé une bonne partie de son Mondial au sol. Souvent parce qu'il s'est fait découper par les adversaires mais aussi en raison de sa propension à se rouler par terre au moindre effleurement.





Avant l'élimination en quart face à la Belgique, Neymar avait passé près de quatorze minutes au sol.