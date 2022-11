Un Giroud record : Qui sont les plus vieux buteurs en Coupe du monde ?

COUPE DU MONDE - Olivier Giroud est devenu lors de France - Australie (4-1) le 9e plus vieux buteur de l'histoire du Mondial. Découvrez qui figure dans ce classement.

Olivier Giroud continue de marquer l'histoire de l'équipe de France. Le buteur de l'AC Milan est devenu mardi soir, lors du succès de la France contre l'Australie (4-1), le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

L'ancien joueur de Montpellier, Arsenal et Chelsea a égalé le record de Thierry Henry qui datait de 2009. Un but en plus dans cette Coupe du monde et il deviendra le seul meilleur buteur de l'EDF.

Olivier Giroud, l'efficacité maximale en Bleus

Dans le Top 10 des plus vieux buteurs au Mondial

Giroud a marqué l'histoire des Bleus, mais il a aussi laissé son empreinte dans l'histoire de la compétition. A 36 ans et 53 jours, il est devenu le 9e plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du monde.

Giroud record, Mbappé rejoint deux légendes : les chiffres de France - Australie

Le leader de classement n'a pas changé depuis 1994. Il s'agit de Roger Milla. Le Camerounais avait marqué à l'âge de 42 ans et 39 jours lors de Russie - Cameroun (6-1), le 28 juin 1994.

Le classement des plus vieux buteurs de l'histoire du Mondial