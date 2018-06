Et le meilleur buteur est... le CSC

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Déjà très prolifique en terme de coups de pied arrêtés, avec quatre coup francs directs inscrits et huit penaltys transformés, le Mondial 2018 pourrait également être placé sous le signe des buts contre son camp. Lors de la rencontre opposant la Russie à l'Egypte ce mardi (3-1), comptant pour la deuxième journée du groupe A, l’Égyptien Ahmed Fathi s'est ajouté à la liste des buteurs contre leur camp, déviant une frappe de Zobnine à la 47e minute de jeu.

Une liste où figurait déjà le Marocain Bouhaddouz, premier CSC de la compétition signé en fin de rencontre face à l'Iran (1-0), de l'Australien Behich, qui a "hérité" de ce but inscrit face à la France après avoir été un temps attribué à Paul Pogba (2-1), du Nigérian Etebo face à la Croatie (2-0) et du Polonais Cionek, qui a détourné la frappe d'Idrissa Gueye dans sa cage face au Sénégal (2-1). Au total, cinq CSC ont donc été inscrits, sur les 17 premiers matchs, soit 0,29 but par rencontre. De quoi faire du CSC le leader officieux du classement des buteurs, deux unités devant Cristiano Ronaldo et Denys Cheryshev.

Si un tel ratio se confirmait dans les jours à venir dans la compétition, le record en la matière, établi en 1998 avec six réalisations contre son camp, serait alors très nettement battu.

