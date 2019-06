Un point historique pour l’Argentine, fortunes diverses pour le Canada et le Japon : Ce qu’il faut retenir de la journée de lundi

Les larmes des Argentines, le Canada tient son rang, le Japon déçoit, Le Cameroun dans le dur, voici ce qu'il faut retenir de la journée de lundi.

Les larmes des Argentines pour un match nul historique

Elles ont tenu tête à l’une des meilleures nations du monde, forcément l’émotion était ua rendez-vous au coup de sifflet final. Après avoir obtenu un match nul, (0-0), ce lundi face au Japon, les joueuses de l’Albiceleste n’ont pu retenir leurs larmes de joie. Un moment fort et historique pour une équipe qui a engrangé le premier point de son histoire dans un Mondial. Pour rappel, les Argentines n’ont pris part à aucun match entre 2015-2017, en raison d’une situation instable ne permettant pas à la sélection d’exercer.

Il faudra bien compter sur le Canada

Disposées dans un 4-4-2 au coup d’envoi les «Canucks », ont logiquement battu le Cameroun pour leur entrée en lice ce lundi (1-0). Dans une rencontre où tout n’aura pas été simple, en raison d’une belle opposition camerounaise, les Canadiennes ont toutefois tenu leur rang, en imposant leur style de jeu. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kadeisha Buchanan (45e), totalement démarquée à la suite d’un corner de Janine Beckie, la défenseure a surgi au second poteau pour tromper Annette Ngo Ndom, la gardienne Camerounaise. On les présentait déjà comme l’une des nations à suivre durant ce Mondial, cette première victoire n’est pas là pour le démentir. La cinquième équipe au classement Fifa a atouts à faire valoir dans cette compétition.

Le Japon doit faire mieux

Sacré en 2011, et finaliste malheureux en 2015, le Japon a manqué son entrée en matière. Les joueuses d’Asako Takakura ont été tenues en échec au Parc des Princes par l’Argentine, ce lundi. Si pour l’Albiceleste, il s’agit d’un bon point de pris, pour les Japonaise l’histoire est toute autre. Car elle vise le sacre mondial. Le Japon laisse donc l’Angleterre s’emparer de la tête du groupe D.





Le point sur le groupe D

Angleterre : (3 pts)

Argentine : (1 pts)

Japon : (1 pts)

Ecosse : (0 pts)

Le point sur les groupe E

Canada (3 pts)

Pays-Bas (0 pts)

Nouvelle-Zélande (0 pts

Cameroun (0 pts)