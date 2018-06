Un fan mexicain assiste au Mondial après la mort de sa famille

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Il est assurément le seul supporter présent en Russie à porter quatre "pass" autour du cou et assister à des rencontres de cette Coupe du monde. Un supporter mexicain de 41 ans a perdu sa femme et ses deux enfants lors d'un accident de la circulation survenue en Floride en avril dernier. L'homme endeuillé avait tout préparé depuis le mois de septembre afin d'assister à un maximum de rencontres de la Tri. Il cherchait à réaliser notamment le rêve de son fils aîné, Diego, 8 ans, véritable passionné de football.





Il a décidé à continuer à vivre





Si il s'est convaincu à faire le voyage en Russie, c'est grâce à un message envoyé sur les réseaux sociaux par le gardien de l'équipe nationale du Mexique, Guillermo Ochoa. Ce dernier lui a fait comprendre qu'il devait poursuivre le rêve de son enfant. Dans un autre temps, l'homme endeuillé a affirmé suivre les recommandations de son psychologue en réalisant le souhait de sa famille, comme il l'a révélé à mypalmbeachpost

















Au cours des deux mois qui ont suivi l'accident, Martinez a déclaré à Clarin.comil était "très difficile d'appeler la compagnie aérienne et les hôtels et de leur demander de changer le nom des billets et des réservations". Il a également ajouté "qu'aucun itinéraire n'a été changé, y compris le voyage en train de Moscou à Saint-Saint-Pétersbourg parce que c'est ce que Vero (son épouse, ndlr) voulait". Et comme son fils désirait voir la star brésilienne Neymar, il avait acheté des billets pour le match Brésil-Costa Rica...