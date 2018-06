Une Coupe du monde, une Ligue des champions et direction la MLS : Antoine Griezmann dévoile son plan de fin de carrière

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

À la veille du 8e de finale face à l'Argentine (16h sur TF1), où les Bleus essayeront d'accrocher une place pour les quarts de finale de ce Mondial, Antoine Griezmann s'est confié sur son plan de carrière. Interviewé par des champions français dans les colonnes de nos confrères du Figaro, l'attaquant de 27 ans a déjà une idée très précise de ce qu'il a envie de faire du reste de sa carrière de footballeur, lui qui vient de prolonger avec l'Atletico de Madrid jusqu'en 2022.





Direction MLS

C'est Jo-Wilfried Tsonga qui l'interroge sur le "scénario parfait" du reste de sa carrière et on voit que Grizou y a déjà bien réfléchi. "Champion du monde, remporter une Ligue des champions et, après, je peux partir jouer tranquille aux États-Unis. C’est ma feuille de route idéale", affirme l'attaquant de l'Atletico de Madrid. "Si le plan se déroule de cette façon, je signe de suite. Je ne sais pas encore à quel âge je veux évoluer en MLS (le championnat de football aux États-Unis, ndlr), tout dépend des titres que j'aurais remportés avant. Vers 32, 33 ans, je veux être là-bas", poursuit Grizou. Enfin encore faut-il "que je sois présentable sur le terrain", reconnaît l'attaquant des Bleus.

Et l'après-carrière, il y a déjà réfléchi ? "Soit j’ai des partenariats importants et je suis obligé de garder la forme, la ligne et une certaine tenue. Soit je dis non à tout, je coupe vraiment, j’ai une petite brioche au niveau du ventre, avec mes bières dans la glacière à faire des barbecues et profiter de la vie. Le rêve absolu.", affirme un brin rigolard Antoine Griezmann.

Espérons pour lui et pour la France que la Coupe du monde qu'il veut gagner soit celle de cette année...