"Une frappe de bat**d" : Benjamin Pavard a ses chants de supporters

Sa demi-volée stratosphérique, face à l'Argentine samedi, l’a propulsé dans une nouvelle dimension. En équipe de France depuis sept mois, le latéral des Bleus est d’ores et déjà entré dans l’histoire des Bleus. Sur les réseaux sociaux, on a dégoté plusieurs chants de supporters à sa gloire.

“Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissez / Il sort de nulle part / une frappe de bâtard / On a Benjamin Pavard”... Le football déchaîne les passions et inspire les poètes. Sur Instagram, une vidéo postée il y a deux jours dans un bar-restaurant spécialisé dans la cuisine argentine (“Los Franchutes”, dans le 11e arrondissement de Paris), nous a fait découvrir un hymne à la gloire du latéral qui a marqué un but de toute beauté face à l’Argentine, samedi (4-3), prenant la relève de Lilian Thuram, dernier latéral à avoir inscrit un but dans un Mondial.







Une publication partagée par Los Franchutes (@losfranchutes) le 30 Juin 2018 à 10 :12 PDT





Sur Twitter, On a déniché une variante, plus policée et reprise en chœur dans une cuisine, postée par un certain Jean Pi : "Benjamin Pavard / Avec ton pétard / Tu vas nous amener en quarts."





Faites votre choix pour être prêt quand, vendredi face à l’Uruguay, le défenseur de Stuttgart va remettre ça.