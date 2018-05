Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Adrien Rabiot, acte 2. Après avoir annoncé à Didier Deschamps qu’il ne souhaitait pas faire partie de la liste des suppléants en vue du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), le milieu de terrain du PSG est sorti de son mutisme et a tenu à s’expliquer dans une lettre ouverte publiée sur son compte Instagram. Le Parisien de 23 ans « assume toutes les conséquences » et rejette la faute sur le sélectionneur. « Si j’ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c’est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années le message était clair, ce sont les performances en club qui ouvrent les portes de l’Equipe de France. »









S’il se « doutai[t] du retentissement » lié à sa décision, Rabiot « déplore d’être caricaturé comme un jeune joueur immature incapable de mesurer la portée de ses actes ». « J’assume et j’assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches » a conclu le joueur.





Mercredi, Didier Deschamps avait réagi en soulignant que Rabiot faisait une « énorme erreur ». « Dans le très haut niveau, il n’y a pas de place pour les états d’âme » avait affirmé le sélectionneur des Bleus. Le joueur aux six sélections a répliqué dans sa lettre ouverte : « Je suis un compétiteur sans état d’âme, mais je suis aussi un homme, et à ce titre j’aurais aimé être considéré comme tel. Ma démarche ne vise en rien les joueurs sélectionnés. »





Dans sa lettre, Adrien Rabiot assure que c’était un « rêve » de « jouer pour [son] pays ». « Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté. Gagner avec la France, gagner pour la France, est une mission. Depuis l’âge de 15 ans, j’ai défendu les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes, jusqu’à attendre l’équipe A. J’ai la culture France ».





Adrien Rabiot avec le maillot bleu face à l'Espagne en mars 2017 (REUTERS/Benoit Tessier)