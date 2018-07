En Uruguay, ils veulent déjà renommer un monument au nom d'Oscar Tabarez

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Des élèves uruguayens feront-ils leur rentrée dans l'école Oscar Washington Tabárez ? C'est une possibilité. Jeudi, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Uruguay (à 16 heures sur TF1), une pétition a été adressée au ministère de l'Education et de la Culture uruguayen via la plateforme Change.org. "Nous reconnaissons tous que Oscar Washington Tabarez mérite un monument. Et quel meilleur édifice pour un "Maître" qu'une école ? Signez pour que cela devienne réalité".

Une page internet a également été créée pour soutenir l'initiative. On peut notamment lire au sujet du sélectionneur de la Celeste, ancien professeur dans le civil et dont l'humilité est souvent soulignée : "Une statue, un monument ! D'autres ont déjà eu droit à cet hommage, uniquement pour leurs exploits footballistiques, qui peuvent même être plus grands que ceux d'Oscar. Mais une école publique, c'est quelque chose de plus grand encore, un hommage digne d'un maître".



Son alter ego Didier Deschamps a quant à lui déjà un stade à son nom : à Bayonne, l'ancien Stade du Grand Basque, inauguré en 2000 par le sélectionneur tricolore, tout juste auréolé de son titre à l'Euro.

