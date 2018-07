Uruguay-France : Cavani examiné ce lundi, verdict dans la journée ?

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

L'Uruguay croise les doigts pour Edinson Cavani. Auteur d'un doublé samedi lors de la victoire contre le Portugal (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, "El Matador" a été contraint de quitter le terrain avant la fin de la rencontre, après avoir ressenti "une pointe"au mollet gauche. L'attaquant du PSG est incertain pour le quart contre la France, vendredi 6 juillet (à 16h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI). Selon le journal uruguayen Ovación, les examens qui doivent le déterminer ont été reportés à ce lundi 2 juillet.

Cavani au repos en attendant

Alors que Cavani devait subir une batterie de tests, le staff médical de la Céleste a finalement choisi de décaler les examens et de le laisser au repos, comme l'ensemble de ses partenaires. En attendant, le Parisien a été placé sous anti-inflammatoires et a appliqué de la glace pour "endormir" son mollet douloureux. "Nous ne pouvons pas dire à quel point cette blessure est sérieuse", avait estimé samedi soir le sélectionneur uruguayen Óscar Tabárez, évoquant avec regrets "un temps de récupération réduit entre les deux matches".



La délégation sud-américaine est d'ailleurs repartie vers son camp de base de Nijni Novgorod dès dimanche après-midi. C'est dans cette ville, qui a vu la Croatie triomphé du Danemark (1-1, 3 t.a.b à 2), que l'Uruguay affrontera l'équipe de France en fin de semaine. Avec ou sans Edinson Cavani, on ne sait pas encore.





