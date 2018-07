Uruguay-France : Edinson Cavani souffre d'un "oedème au mollet gauche sans déchirure" et pourrait jouer le quart de finale

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

"Moralement, Edinson Cavani va bien", assurait ce lundi, en début d’après-midi, le milieu uruguayen Rodrigo Bentancur, qui ne s’est toutefois pas livré, face aux médias, au moindre pronostic quant à la participation, ou non, de l’attaquant du PSG au quart de finale majuscule contre la France, vendredi à 16h, après sa sortie sur blessure samedi face au Portugal (2-1). Il a fallu attendre le début de soirée et un communiqué officiel de la Fédération uruguayenne pour en savoir plus à cet épineux sujet.





L’IRM passée par le joueur a finalement révélé un "oedème au mollet gauche sans déchirure", ce qui constitue une bonne nouvelle pour la Celeste. Contrairement à la déchirure des fibres musculaires, qui contraint à une convalescence d’une grosse dizaine de jours, l’œdème est un gonflement des tissus, dont le temps de guérison moyen prend deux à cinq jours.

Edinson Cavani a "encore mal"

Six jours séparant les 8es des quarts de finale, un rétablissement du Matador à temps pour le choc face aux Bleus semble à présent bien moins utopique. Même si la Fédération uruguayenne prend grand soin de préciser, dans son communiqué, qu’Edinson Cavani a "encore mal" et qu'il devra "travailler à part" dans les prochains jours. Des fois qu’un trop grand optimisme lui porterait la poisse.