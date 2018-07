Et si le remplaçant de Blaise Matuidi était Nabil Fekir ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L'invité de dernière minute. Suspendu après avoir pris un second carton jaune lors du 8e de finale face à l’Argentine, Blaise Matuidi ne fera pas partie du onze de départ de l’équipe de France ce vendredi pour le quart de finale contre l’Uruguay. Bien sûr, Didier Deschamps qui s’efforce de garder ses compositions secrètes, n’a pas communiqué sur le sujet. Il n’a même pas donné d’indices à ses joueurs.

>>> Averti contre l'Argentine, Matuidi ratera le quart de finale des Bleus

Si Corentin Tolisso et Thomas Lemar semblaient être les mieux placés pour remplacer le milieu de terrain de la Juventus, ces derniers jours Nabil Fekir s’est également invité dans les débats et le match se joue désormais à trois, selon les informations de L'Equipe et du Parisien.

>>> Qui pour remplacer Blaise Matuidi, suspendu lors d'Uruguay-France ?

Performant aux entraînements

Tout au long de la semaine, le staff de l’équipe de France a multiplié les combinaisons d’équipe lors des séances d’entraînement. Des séances au cours desquelles l’attaquant de l’Olympique lyonnais s’est particulièrement illustré. Il a également pour lui d’avoir été plus performant que ses deux coéquipiers lors de ses entrées en jeu dans ce Mondial.

Face à l’Uruguay, qui devrait mettre en place un bloc bas et resserré, la créativité, la qualité technique de Nabil Fekir et son aisance dans les petits espaces et les un-contre-un pourraient l’avantager. Ce sont sur ces qualités que voudrait et pourrait s'appuyer Didier Deschamps.