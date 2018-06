Uruguay-Russie (3-0) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La sélection uruguayenne s'est montrée terriblement efficace pour vaincre la Russie (3-0) et prendre la première tête du groupe A.

Le match en bref

Après deux matches peu convaincants face à l’Arabie saoudite et l'Egypte, la sélection uruguayenne s’est montrée plus convaincante contre la Russie pour son troisième match de poule. Après cette victoire 3-0, la Celeste termine première du groupe A avec 9 points. Après deux victoires flamboyantes, certes face aux pays les plus faibles du groupe, le pays hôte connaît sa première défaite dans son Mondial. Mais file tout de même en huitièmes de finale.

L’Uruguay s’est montrée très efficace en première période, inscrivant ses deux buts sur ses deux seuls tirs cadrés. Le premier, œuvre de Luis Suarez sur coup-franc, a permis aux siens de mener 1-0 dès la 10e minute. Les hommes d’Oscar Tabarez ont aggravé le score à la 23e minute, de nouveau sur coup de pied arrêté. Un temps attribué à Diego Laxalt, qui aurait ainsi pu ouvrir son compteur de but en sélection, il est finalement attribué, contre son camp, à Denis Cheryshev. Le cours du match a ensuite été quelque peu modifié par l’exclusion d’Igor Smolnikov à la 35e minute. Mais la Russie, qui a joué près d’une heure à dix, a plutôt bien tenu. Elle s’est même montrée conquérante en seconde période, multipliant les attaques et les tentatives, mais sans se montrer vraiment dangereuse. Les Russes ont notamment loupé de nombreuses occasions sur coups de pied arrêtés.

Enfin, à la 90e minute, après avoir montré beaucoup d’envie mais peu de réussite tout au long du match, Edinson Cavani a inscrit son premier but dans cette Coupe du monde. Si par la suite il parvient à mieux se trouver avec Luis Suarez, il pourrait faire des étincelles dans les phases finales.

Un homme dans le match

En ouvrant le score à la 10e minute et sur le premier tir cadré de la Celeste, Luis Suarez a idéalement lancé son équipe dans ce match. Avec Rodrigo Bentancur, il est l'Uruguayen qui s'est montré le plus offensif. Il aurait même pu permettre à son coéquipier Edinson Cavani d'inscrire un but après un bon contre à la 80e, si leur entente avait été meilleure.



La stat' qui tue

L'Uruguay a remporté ses trois matches de poule sans prendre de but. Une première depuis l'Argentine en 1998. Une défense invincible et 9 points engendrés avant les huitièmes de finale : voilà une belle preuve de l'efficacité des Uruguayens.