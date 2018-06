Pendant ce temps, Dani Alves pousse la chansonnette

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Si vous vous demandiez ce que fait Dani Alves, durant la Coupe du Monde, nous avons peut-être un début d'explication. Outre une lourde période de rééducation après son opération du genou droit, en début de mois, le latéral brésilien du PSG a trouvé une occupation : faire du son avec José Manuel Pinto "Wahin" et Thiago Matheus.

Le résultat ? Un mélange de reggaeton et de pop qu'il accompagne de déhanchements chaloupés en veste dorée dans un club.









Comment Dani Alves s'est-il retrouvé dans ce clip ? L'avantage d'avoir des amis dans le milieu. Pinto "Wahin", après avoir gardé durant six ans les buts du FC Barcelone," s'est reconverti dans la musique. C'est dans ce club qu'avec Dani Alves, ils ont pu échanger leurs goûts musicaux et, finalement, collaborer sur ce morceau délicieusement intitulé "Suave" (que l'on pourrait traduire par "Exquis"). Quant à savoir si la chanson est sympa, on vous laisse juger. En ce qui nous concerne, Dani Alves, même dans ses pires heures au PSG, est plus convaincant sur un terrain que derrière un micro.