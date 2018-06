VIDEO - Allemagne – Mexique (0-1) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

Quel pied ! Le Mexique et l’Allemagne ont fait plaisir à tous les passionnés de football, ce dimanche après-midi. La première mi-temps a été un festival d’occasions de part et d’autre. Dès la 3e minute, Timo Werner s'engouffre dans la surface mexicaine, mais sa frappe, trop croisée, passe devant les cages gardées par Guillermo Ochoa. Quelques minutes plus tard, c’est au tour des Mexicains de frôler l’ouverture du score. Sur une frappe à 25 mètres, Hector Herrera se heurte à un Manuel Neuer intraitable. Puis sur une tête de Moreno, le portier allemand est à nouveau contraint à l’exploit. Le gardien mexicain est tout aussi sollicité, et réalise notamment un arrêt impeccable sur une frappe du gauche de Toni Kroos à la 22e minute.

L’ouverture du score intervient environ 10 minutes plus tard. Sur une contre-attaque de toute beauté, Chicharito décale Lozano sur sa gauche. L’attaquant du PSV crochète Kimmich dans la surface et crucifie Neuer. (1-0). Juste avant la mi-temps, Ochoa prive les Allemands de l’égalisation. Sur un coup franc très bien tiré par Kroos, le gardien mexicain dévie le ballon sur sa barre. Au retour des vestiaires, les Allemands squattent le camp mexicain. Mais en vain. A la 64e minute, Kimmich tente une bicyclette mais celle-ci n’est pas cadrée. Brandt, qui vient de rentrer côté allemand, tente à son tour de tromper Ochoa. Mais l’ancien portier d’Ajaccio stoppe tout quand ce ne sont pas ses poteaux qui le sauvent. Grâce à leurs efforts, les Mexicains se payent les champions du monde, le tout en proposant du jeu. Chapeau !





>> Le but de Lozano

L’homme du match

Ce succès du Mexique n’est pas l’œuvre d’un joueur mais bien celui d’une équipe solidaire. Au milieu de terrain, Hector Herrera a été extrêmement précieux par ses passes. La prestation de la défense est également à saluer. Mais s’il faut désigner un joueur, distinguons la prestation de Guillermo Ochoa. Le portier mexicain a réalisé pas moins de 9 arrêts décisifs, contribuant ainsi à l’exploit de la Tri.





La stat’ du match

26 frappes pour seulement 9 tirs cadrés. Voilà la très mauvaise statistique offensive de la Mannschaft face au Mexique. Ultra-offensive pendant les 30 dernières minutes, l’Allemagne a été incapable de marquer un but pour revenir au score alors qu’elle avait pourtant pléthore d’attaquants sur le terrain... Autre chiffre intéressant : le Mexicain Rafael Marquez, entré en jeu à la 74e minute, est devenu le troisième joueur de l'histoire à disputer cinq Coupes du monde.