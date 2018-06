VIDÉO - Angleterre-Belgique : Batshuayi se loupe en voulant célébrer le but de Januzaj

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La joie d'un but est communicative. Le but de Januzaj, face aux Anglais dans le dernier match du groupe G jeudi soir à Kaliningrad, n'a pas dérogé à la règle. Comme le font souvent les coéquipiers du buteur, Michy Batshuayi s'est saisi du ballon qui venait d'entrer dans les filets de Pickford pour remettre un grand coup de tatane libérateur.

Du gauche, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille exulte et en voulant expédier le ballon au fond des filets, touche le poteau gauche du portier anglais. Gamelle, le ballon lui revient alors en pleine face. Il ne faudrait pas que la "célébration" fasse oublier la beauté du but du joueur de la Real Sociedad. Cadeau, on vous le propose ci-dessous















>> Suivez le direct Belgique-Angleterre