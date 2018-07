VIDEO - Champions du monde : l'arrivée des héros sur le tarmac de Roissy

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Des lendemains qui chantent ! Voici ce qui nous attend et surtout ce qui attend les Bleus à compter de ce lundi 16 juillet. Car la veille, ils ont écrit une page d'histoire pour l'éternité, du genre de celle dont on parle encore vingt après. C'est ce qui était arrivé en 1998 et on leur parlera encore de cette soirée du 15 juillet 2018 au stade Loujniki de Moscou. Les 23 Bleus et le staff tricolore ont quitté la Russie ce lundi après-midi, avant de toucher le sol français dans l'après-midi ce lundi, sous les jets d'eau des camions de pompiers de l'aéroport.

Arrivés sur le tarmac de Roissy-Charles-de-Gaulle, ils ont été accueillis par Laura Flessel, la ministre des Sports, devant un parterre de photographes. Depuis l'aéroport situé au nord de Paris, ils ont ensuite pris la direction de la capitale pour, aux alentours de 18 heures, entamer la descente triomphante des Champs-Elysées. Un moment unique pour lequel des milliers de supporters s'étaient massés sur la plus belle avenue du monde depuis tôt dans la journée.