VIDEO - Didier Deschamps porté en triomphe par ses hommes

"On est passé par des moments difficiles". Didier Deschamps a enfin soufflé, dimanche à Moscou quand son équipe, cet effectif qu'il a façonné, a brôdé une deuxième étoile sur le maillot tricolore. Oublié la défaite de l'Euro 2016, Deschamps a réussi son pari, en défendant coûte que coûte des joueurs souvent critiqués, en ne se départissant pas d'un style de jeu jugé trop défensif qu'il a su adapter à l'adversaire.



Après quatre-vingt minutes et six buts (dont 4 pour la France), Didier Deschamps a été célébré, porté en triomphe par ses joueurs qu'il a vu grandir et dont il a su tirer le meilleur. Champion du monde en tant que joueur il y a vingt ans, et désormais champion du monde en tant qu'entraîneur, "DD" rejoint le Brésilien Zagallo et l'Allemand Beckenbauer.