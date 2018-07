VIDEO - Ces enfants s’entraînent à "faire une Neymar" (et c’est hilarant)

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le Mondial n’est pas encore terminé que les roulades et gémissements du Brésilien ont déjà fait des émules. On vous défie de ne pas sourire devant ces apprentis footballeurs/plongeurs.

Il y a ceux qui ont grandi en tentant de reproduire la roulette de Zinedine Zidane. Et ceux qui auront observé comment chuter de la manière la plus exagérée possible devant le Mondial en Russie. Dans une vidéo postée mercredi par le compte Soccerdrill sur YouTube, et repérée par Mashable, une dizaine d’apprentis footballeurs s’entraînent à "faire une Neymar".





Dès qu’ils entendent "Neymar", les enfants se jettent au sol, roulent tout en se tenant la jambe et hurlent de douleur. Certainement pas ce que souhaiteraient voir Diego Maradona, Eric Cantona et tous ceux qui ont invité la star brésilienne à arrêter ses simulations sur le terrain. Selon un décompte effectué par RTS, l'attaquant du PSG, qui affronte la Belgique en quarts de finale ce vendredi 6 juillet (à 20h sur TF1), a déjà passé plus de 14 minutes au sol depuis le début de la compétition. Embêtant pour quelqu'un censé filer au but. On vous confesse pourtant avoir bien ri devant cette séquence "actor studio junior"...

















Brésil - Belgique : Lukaku a hâte de jouer Neymar