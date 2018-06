Benjamin Pavard : ne l'appelez plus Jeff Tuche !

Par La rédaction de LCI | Ecrit pour TF1 |

Parfois, les mots sont superflus. Un bon gros soupir suffit à faire passer le message. Venu parler football en conférence de presse ce lundi, Benjamin Pavard a une nouvelle fois été interrogé sur la vie du groupe. Et sur le surnom, certes pas très glorieux, que lui ont attribué certains de ses coéquipiers chez les Bleus : "Jeff Tuche", référence au rôle tenu par Jean-Paul Rouve dans la trilogie cinématographique éponyme.



"Comment réagissez-vous à ce surnom et quels points communs vous trouvez-vous avec ce personnage ?", lui a demandé un journaliste, qui n'a pas dû être déçu de la réponse. Un long silence puis Benjamin Pavard se lance : "Et bien écoutez, c'est bien marrant au début mais au bout d'un moment, voilà, c'est... Ok ? Merci". Court, concis.



Le message est passé. Pas sûr qu'Adil Rami et Benjamin Mendy, pas les derniers quans il s'agit de taquiner le défenseur de Stuttgart sur les réseaux sociaux, l'appliquent à la lettre.