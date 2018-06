France-Argentine (4-3) : revoyez tous les buts du quart de finale magique des Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Face aux Argentins, les Français ont validé, avec la manière, leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Une rencontre de haut vol marquée notamment par un doublé de Mbappé et une frappe venue d'ailleurs de Pavard.

Vous ne les reconnaîtrez pas ! Depuis le début de cette Coupe du monde, on se désespérait de voir nos Bleus enchaîner les prestations insipides, se contentant souvent du minimum syndical. Mais samedi à Kazan, face à rien de moins que Lionel Messi et les siens, les hommes de Didier Deschamps ont passé la vitesse supérieure. Mbappé, en premier lieu, est parti comme une flèche (pour la petite histoire, il a été flashé à 37 km/h) avant de se faire rattraper par la patrouille albiceleste dans la surface. C'est Griezmann qui se charge de transformer le penalty et ouvre le score (1-0, 13e).









Jusqu'à la quasi-fin de la première période, les Français maîtrisent leur sujet du jour et il faut tout le sang-froid de Di Maria pour remettre les Argentins dans le sens de la marche. D'une frappe décochée à 28 mètres des buts, avec très peu d'élan, le Parisien expédie le ballon au fond des filets (1-1, 41e).









A la sortie des vestiaires, les Bleus ne semblent pas accuser le coup. C'est pourtant le moment choisi par Mercado pour mettre son tibia sur la trajectoire de la frappe au raz-de-terre de Messi. Lloris, pris à contre-pied, ne peut que constater les dégâts (1-2, 48e) : les Français sont menés au score.













Moins de dix minutes plus tard, le sauveur n'est pas ceux (Griezmann, Giroud, Pogba) ou celui (Mbappé) qu'on attendait. En déboulant sur son côté droit, Pavard reprend le ballon comme il vient et, de volée, envoie un missile validé par la Bundesliga directement dans les buts d'Armani (57e, 2-2). Ce coup de canon sonne l'assaut final des Français.













Mbappé, par deux fois (64e, 68e, 4-2), trouve le chemin des filets. Intenable tout au long de cette rencontre, l'attaquant parisien devient ainsi le deuxième joueur de moins de 20 ans à inscrire un doublé en match à élimination directe de Coupe du monde... à l'instar de Pelé.













Alors que l'on commençait à sentir le parfum des quarts de finale, Agüero, de la tête, permet aux Argentins de revenir à portée de tir (93e, 4-3). Ce but échauffe un peu les esprits et réchauffe la fin de match.





Au terme d'une rencontre maîtrisée, les Bleus ont été les plus forts, et avec la manière s'il vous plaît. Ils s'offrent ainsi la chance d'un quart de finale à Nijni Novgorod, le 6 juin, face au vainqueur de Portugal-Uruguay qui s'affrontent ce samedi soir à 20 heures (et c'est à suivre ici).