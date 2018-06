France-Australie : la main de Samuel Umtiti qui provoque le penalty australien

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Aussitôt après l’ouverture du score d’Antoine Griezmann, sur penalty à la 58e minute de France-Australie, les Bleus se sont réunis en cercle, bras dessus, bras dessous, sur la pelouse baignée de soleil de la Kazan Arena, ce samedi après-midi. Comme pour sceller une union sacrée, et se promettre, après une heure de souffrances depuis le coup d’envoi, de conserver coûte que coûte ce petit avantage. Peine perdue : quatre minutes plus tard, les Australiens égalisaient, eux aussi sur penalty. La faute à un improbable réflexe de Samuel Umtiti.



L’action est partie d’un coup franc des "Socceroos", tiré depuis l’aile droite. Le ballon s’est élevé au-dessus du groupe de joueurs rassemblés dans la surface d’Hugo Lloris, et le bras de Samuel Umtiti s’est élevé spontanément jusqu’à lui, sans que rien ne puisse justifier un tel geste, aucun attaquant australien n’ayant alors été en position de marquer. Une réaction qui coûte cher : non seulement l’Australie s’est aussitôt regroupée en défense, mais ses joueurs ont été galvanisés par une égalisation qui leur a semblé inespérée… Pendant quatre petites minutes. Heureusement (pour nous), Paul Pogba est venu de nouveau doucher leurs espoirs vingt minutes plus tard.

