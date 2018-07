VIDÉO - France-Belgique (1-0) : ce coup de tête de Samuel Umtiti qui lance les Bleus

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Après une première période serrée, Samuel Umtiti a lancé les Bleus dans leur demi-finale de Coupe du monde face à la Belgique, mardi à Saint-Pétersbourg. Juste avant l'heure de jeu, le défenseur de l'équipe de France a propulsé le ballon dans le but sur un corner de Griezmann.

Samuel Umtiti libère les Bleus. Dans une demi-finale à couteaux tirés, l'équipe de France a pris l'avantage contre la Belgique grâce à son défenseur central. Bousculé par le remuant Lukaku dans le secteur défensif, le Barcelonais a a marqué de la tête (1-0, 51e), sur un corner frappé depuis le côté droit par Griezmann.

Le coéquipier de Raphaël Varane a coupé la trajectoire du ballon au premier poteau, devançant Marouane Fellaini. Pour sa 24e sélection, Samuel Umtiti a inscrit son troisième but chez les Bleus. Le défenseur formé à Lyon avait déjà marqué contre l'Italie (3-1) avant le Mondial et face à l'Angleterre (3-2) il y a un an.



