VIDÉO - Lloris sort un arrêt stratosphérique sur une frappe d’Alderweireld

TF1

Hugo Lloris est décidément très précieux aux Bleus dans cette Coupe du monde. Déjà auteur de plusieurs arrêts décisifs lors des matches précédents, et notamment une parade exceptionnelle contre l'Uruguay en quart de finale, le gardien tricolore a une nouvelle fois sorti le grand jeu, ce mardi soir, lors de la première mi-temps de la demi-finale face à la Belgique.

Sur un corner tiré par Nacer Chadli à la 22e minute, personne n’est à la retombée du ballon, qui revient alors dans les jambes de Toby Alderweireld. Dos au but, le défenseur de Tottenham se retourne et décoche une frappe puissante. Heureusement, Hugo Lloris se détend et réussit à dégager le ballon en corner. La France a eu chaud…





