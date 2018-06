France-Pérou : l'indispensable Blaise Matuidi

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Il n'y a qu'à voir son attitude pour comprendre l'importance de Blaise Matuidi. Lors du premier match des Bleus dans cette Coupe du monde en Russie, l'expérimenté milieu de terrain (31 ans, 68 sélections) a rongé son frein pendant plus d'une heure, Corentin Tolisso, 23 ans, lui ayant été préféré pour débuter face à une vaillante équipe d'Australie. Forcément, le scénario a été d'autant plus dur à digérer qu'il avait auparavant été titularisé à tous les matches de phase finale de l'ère Deschamps, Coupe du monde 2014 et Euro 2016 compris. À une exception près. Pendant le dernier championnat d'Europe en France, il n'avait pas démarré contre la Suisse en poule, une rencontre sans enjeu - la France étant qualifiée - où il était tout de même apparu en fin de match.

Sorti du banc à la 78e minute, samedi, lors de la victoire contre les Socceroos (2-1), l'ancien Parisien a ravalé sa rancœur et mis son ego de côté pour apporter son envie et son agressivité afin d'aider l'équipe de France à arracher une victoire laborieuse. Une mise à l'écart dont le vice-capitaine des Bleus ne tient pas rigueur à Didier Deschamps. "Je l'ai accepté", a expliqué le joueur de la Juventus Turin en conférence de presse ce lundi à Istra. "Mais je ne vais pas vous mentir en vous disant que j'étais content. Qui ne serait pas déçu ?"





Le relais privilégié de Deschamps

Vu la tournure des événements, et la piètre prestation de certains Bleus, il n'est pas à exclure que le sélectionneur songe à des modifications. Au moins deux changements sont à prévoir dans le onze qui affrontera le Pérou jeudi 21 juin (à 17h sur TF1). À l'image d'Olivier Giroud, qui pourrait retrouver sa place en attaque aux côtés de Griezmann et Mbappé, Blaise Matuidi a gagné des points à Kazan. Son entrée, la bave aux lèvres, a rassuré et stabilisé le milieu tricolore, souvent bousculé par des Australiens venus pour jouer crânement leur chance. Le combat annoncé contre les Sud-Américains à Iekaterinbourg pourrait bien requérir les "qualités" du vice-capitaine, dans l'approche et la gestion d'un match où l'intensité ressemblera ce qu'on avait perçu contre la Colombie (2-3) en mars. "On ne va me demander de faire un passement de jambes ou un sombrero. C'est ce qui a fait ma carrière, je joue là-dessus", a-t-il rappelé. "C'est important de garder ce qu'on sait faire de bien."



Au quotidien, Deschamps s'appuie sur l'ancien Parisien, qui dispute sa quatrième compétition internationale, après les éditions 2012 et 2016 de l'Euro et 2014 et 2018 du Mondial, pour prêcher la bonne parole auprès de l'effectif tricolore. Dans un groupe inexpérimenté (la France a aligné la plus jeune équipe de France en ouverture de la compétition suprême depuis 1930), Matuidi joue également un rôle prépondérant, de confident et de grand frère, respecté de tous. "Blaise est entré en montrant qu'il était un leader", a loué Paul Pogba dimanche dans Téléfoot sur TF1. "Il a réagi comme le coach le voulait. (...) On a besoin de voir ça. Pour un milieu titulaire qui commence sur le banc, peut-être pour sa dernière Coupe du monde, c'est vraiment un exemple à suivre."