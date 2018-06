Egypte : la fédération s'excuse pour une main aux fesses polémique

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La blague vire à l'aigre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait largement réagir. Lors d'un entrainement, plus précisément lors d'une causerie du sélectionneur Hector Cupel, Saad Samir, défenseur central des Pharaons, a eu un geste jugé déplacé envers l'un de ses coéquipiers, Mahmoud Kahraba. Comme on peut le voir sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le joueur touche les fesses de son coéquipier et semble lui faire "une olive".





Un geste qui a outré de nombreux internautes et agite les médias nationaux. Tant et si bien que la fédération égyptienne a dû publier un communiqué pour s'excuser de cette plaisanterie.







Un média égyptien indique par ailleurs que Saad Samir devra payer une amende