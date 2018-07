VIDÉO - Croatie-Danemark : deux buts en trois minutes, quelle entame de folie !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il ne fallait pas être en retard pour le début de la rencontre, dimanche soir à Nijni-Novgorod. Avant même la 5e minute, les Croates et les Danois avaient inscrit un but chacun. Fou.

Les artistes croates ont été cueillis à froid, dimanche à Nijni-Novgorod où ils disputaient au Danemark une place en quart de finale. On joue depuis cinquante-sept secondes quand Jorgensen, après qu’une longue touche a mis le bazar dans la surface, parvient à faufiler son ballon entre les jambes des joueurs, jusque dans les filets de Subasic. Le défenseur inscrit ainsi le but le plus rapide dans un match de la Coupe du monde depuis juin 2014, lorsque Clint Dempsey avait marqué contre le Ghana après 29 secondes. Mais les Croates n’ont pas laissé aux Danois le temps de savourer.

Une poignée de secondes plus tard (180'), Mandzukic profite d’un mauvais dégagement de la défense danoise. Le ballon rebondit dans le dos d’un Scandinave et termine dans les pieds du buteur des Vatreni. Inefficace depuis le début de la compétition, l’attaquant de la Juventus décoche une belle reprise et ouvre son compteur-but, remettant ainsi son équipe dans le sens de la marche (1-1). On jouait depuis quatre minutes. Un tel début de match n’avait pas eu lieu depuis un Argentine-Nigeria en juin 2014.



