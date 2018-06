VIDÉO - France-Argentine : le but du doublé pour Kylian Mbappé

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Peu de temps après avoir inscrit le but du 3-2 contre l'Argentine, Kylian Mbappé s'est offert un doublé, permettant à la France de mener 4-2.

Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Dans une rencontre débridée, les Bleus sont pris de folie. Sur une contre-attaque partie de Lloris, Matuidi trouve Giroud face à la défense à l'entrée de la surface. L'attaquant des Bleus décale Mbappé sur sa droite. Le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du monde n'a plus qu'à tromper Armani d'une frappe croisée du droit. La France s'envole dans cette fin de rencontre.



