VIDÉO - France-Argentine : le but d'Agüero en toute fin de match

Menée 4-2 face à la France, l'Argentine a tenté de relancer la machine dans un ultime sursaut d'orgueil. Un but inscrit par Agüero en toute fin de match qui ne changera finalement rien.

L'espoir est brièvement revenu grâce à Lionel Messi. En toute fin de match, depuis la droite du terrain, l'attaquant argentin a décoché un centre qui a lobbé l'ensemble de la défense française. Esseulé, Kun Agüero, tout juste rentré en jeu, n'a plus eu qu'à ajuster sa tête qui a fini sa course au fond des filets. Un but du 4-3 qui ne permettra pourtant pas à l'Argentine de remporter la victoire.

