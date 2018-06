France-Australie : pour Nicolas Sarkozy, "la victoire, c'est ce qui est le plus important"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Nicolas Sarkozy n'a pas l'air inquiet. Samedi, au sortir d'une entrée en Coupe du monde poussive de la part des Bleus, petits vainqueurs de "valeureux" Australiens (2-1), l'ancien président de la République a livré son sentiment sur ce match inaugural. "La victoire, c'est ce qu'il y a de plus important, surtout pour un premier match de Coupe du monde", a déclaré l'ex-locataire de l'Elysée. "C'est le résultat qui compte et ça permet de rentrer dans la compétition du bon pied", a-t-il ajouté en fin connaisseur du football.

Nicolas Sarkozy, qui a pu rencontrer l'équipe de France dans les vestiaires à l'issue de la partie, a expliqué encore que les joueurs étaient "heureux" de la victoire, mais "il n'y avait pas d'euphorie non plus". Seulement des Bleus "soulagés d'avoir gagné" et qui peuvent désormais se tourner sur la suite de leur parcours russe.