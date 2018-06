VIDÉO - Pour demander à Griezmann s’il reste à l’Atlético de Madrid, le journaliste utilise Google Translate

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Mardi, à l’occasion de la première conférence de presse des Bleus à Istra (Russie), un reporter a interrogé Griezmann... en s’en remettant à Google Translate et à la voix de son téléphone.

C'est le feuilleton qui tient le monde du foot en haleine. Même à deux jours du début de la Coupe du monde. Mardi, lors de la toute première conférence de presse des Bleus depuis qu’ils sont arrivés en Russie, le joueur de l’Atlético de Madrid avait pourtant bien annoncé la couleur à ceux qui se risqueraient à l'interroger sur un éventuel transfert : “Je suis vraiment désolé, il y a beaucoup d'attente mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais donner ma décision”.

Visiblement tout le monde dans l’assistance n’a pas compris le message. Et un journaliste - a priori espagnol -, ne maîtrisant à l'évidence pas suffisamment le français, a utilisé Google Translate et la voix synthétique de son téléphone pour revenir à la charge et arracher au Colchonero la décision qui met toute la Liga en émoi. Un subterfuge qui n’a pas plu à Philippe Tournon, le chef de presse, mais une séquence insolite qui a bien fait sourire Antoine Griezmann.