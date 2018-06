Comment suivre en direct la cérémonie d'ouverture

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le format est différent des précédentes éditions. Mais la ferveur est la même. Sur TF1, rendez-vous est donné dès 15h40 pour "Le Mag" de Denis Brogniart et à 16h25 pour suivre en direct la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde en Russie. Le début des festivités est prévu à 16h25 sur la pelouse du Loujniki Stadium à Moscou. Le chanteur britannique Robbie Williams et la soprano russe Aida Garifullina auront la charge d'assurer l'animation musicale, au milieu de 500 artistes et gymnastes.

Mais avec quel répertoire vont-ils chauffer le stade et les milliards de téléspectateurs ? "L'oeuvre que je présenterai au monde entier aura une dimension très symbolique, car elle évoque un rêve qui devient réalité. Et le 15 juillet, dans cette même arène, nous saurons enfin quelle nation aura réalisé son rêve après un mois de fête footballistique en Russie", a déclaré la chanteuse dans un communiqué publié par la FIFA. A ses côtés, le double champion du monde Ronaldo viendra incarner le monde du football avant que les choses sérieuses ne commencent.

Le coup d'envoi du premier match (Russie-Arabie saoudite) est donné à 17h.



